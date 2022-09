«Bei aller gebotenen Bescheidenheit masse ich mir an, mehr von den Finanzmärkten zu verstehen als meine politischen Gegner»: Thomas Matter, Zürcher SVP-Nationalrat. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der «Tages-Anzeiger» beschreibt die «erstaunliche Karriere eines Abstimmungsarguments». Dabei fällt der Vorwurf einer angeblichen «Politkampagne» auf die Linke zurück. Denn kaum war dieser Artikel gegen die überfällige Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Obligationen online erschienen, wurde er von linken Politikern augenblicklich in Tausenden von Mails verbreitet und für die Nein-Kampagne instrumentalisiert.

SP, Grüne und Gewerkschaften ärgern sich über unser Argument, dass sich die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Obligationen nicht nur für unseren Werk- und Finanzplatz, sondern auch für die öffentliche Hand günstig auswirkt – weil Bund, Kantone und Gemeinden am Kapitalmarkt billiger Geld aufnehmen können. Tatsächlich ist es dem Bund und den Kantonen bislang verboten, Obligationen im Ausland ohne Verrechnungssteuer auszugeben. Weil diese Staatsobligationen nur mit Verrechnungssteuer zu haben sind, hat sie kaum ein Ausländer gekauft; zu lange und zu kompliziert war die Rückforderung.

Dass Bund, Kantone und Gemeinden bis zu 200 Millionen Franken pro Jahr einsparen können, ist eher zu pessimistisch gerechnet.

Bundesanleihen gehören zu den mündelsichersten Wertschriften der Welt. Bei Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Obligationen würden diese auch von Ausländern gekauft, die sie heute meiden. Jetzt unterstellt die Linke gegenüber dem «Tages-Anzeiger», ich hätte dieses Argument «mehr oder weniger erfunden». SP-Nationalrätin Samira Marti behauptet: «Die Bankenlobby hat das Argument für diese Vorlage konstruiert, weil sie sonst keines hat.»

Was an meinem Argument falsch sein soll, erklärt sie mit keinem Wort. Auch bin ich kein Bankenlobbyist und nicht Mitglied der Bankiervereinigung, die ich im Gegenteil immer wieder deutlich kritisiert habe. Aber bei aller gebotenen Bescheidenheit masse ich mir an, mehr von den Finanzmärkten zu verstehen als meine politischen Gegner. Dass sich Bund, Kantone und Gemeinden bei einem Ja zur Verrechnungssteuer-Reform günstiger refinanzieren und gemäss Eidgenössischer Steuerverwaltung bis zu 200 Millionen Franken pro Jahr einsparen können, ist eher zu pessimistisch gerechnet.

Nie einer kritischen Prüfung unterzogen wurde hingegen die abstruse Behauptung von Jacqueline Badran und ihren Genossen, wonach dem Staat bei der Reform der Verrechnungssteuer jährlich 800 Millionen Franken entgehen würden. Tatsache ist, dass noch jede vom Volk angenommene Steuerreform dem Staat zusätzlich Geld in die Kasse gespült hat.

