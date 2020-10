Der legendäre «Grünenwald» – Das Haus, das die Bands verzaubert Wie es kam, dass die Zürcher Band Egopusher nach Engelberg fuhr, um in einer ausgedienten Pension das neue Set einzuüben – und sich dabei in Paul verliebte. Meinung Thomas Wyss

Das Strobo blitzt, Tobias Preisigs Violine weint, der Beat brettert. Zürcher Clublands? Falsch, Übungsraum Grünenwald, Engelberg. Fotos: Anna-Tia Buss

Der elektronische Beat trabt daher, als sei er auf der Finnenbahn, elastisch und entspannt, schlank und rank. Dann, wie aus dem Nichts, zersägt eine Violine die Luft, zerstört den Horror vacui, Sekunden nur, schon verhallt sie wieder, nebelartig, wie Filmmusik, und der Beat joggt allein weiter. Plötzlich ist die Fidel zurück, drohender, metallischer, präsenter. Indes, erneut ist sie nicht gekommen, um zu bleiben, and the beat goes on.