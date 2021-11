Globi-Kochbuch im Kindertest - «Das heisst ‹Mozzarella in der Kutsche›»

Mozzarella in carrozza. Auf Deutsch heisst das «Mozzarella in der Kutsche». Ich habe das Rezept gewählt, weil ich den Namen lustig fand. Man braucht dazu Toastbrot, Mozzarella, ein Ei, Milch, Paniermehl und Öl. Man klemmt etwas Mozzarella zwischen zwei Toasts, das wird dann paniert und im heissen Öl frittiert.

Gibts in dem Buch nur Rezepte?

Es gibt noch so Seiten, in denen man mehr über das Essen der verschiedenen Gegenden in Italien erfährt. Ich finde aber, die Rezepte sehen nicht so speziell italienisch aus.