Schweizerinnen holen WM-Titel – Das helvetische Tennismärchen geht weiter Jil Teichmann und Belinda Bencic gewinnen in Glasgow ihre Einzel gegen Australien und holen für das Günthardt-Team erstmals den Titel. René Stauffer

Ein Wochenende zum Geniessen: Viktorija Golubic, Jil Teichmann und Belinda Bencic, beobachtet von Captain Heinz Günthardt. Foto: Kin Cheung (Keystone)

Das Tennisjahr, in dem Roger Federer seine Karriere abbrechen musste, erhält aus Schweizer Sicht doch noch ein wundersames Happy-end: Angeführt von Belinda Bencic holte sich das Team von Heinz Günthardt erstmals den Titel am Billie-Jean-King-Cup, der früher Fed-Cup hiess und das Pendant zum Davis-Cup ist. Im Final im schottischen Glasgow machten Jil Teichmann und Bencic gegen Australien schon in den Einzeln alles klar und liessen die Schweiz zur 12. Siegernation in diesem 1963 gegründeten Wettbewerb werden.

Teichmann legte die Basis für den Triumph mit einem hart erkämpften Sieg gegen Storm Sanders (6:3, 4:6, 6:3). Die Bielerin (WTA 35) zeigte gegen die Nummer 237 eine starke Leistung, vor allem kämpferisch überzeugte sie. Angefeuert von vielen Schweizer Fans, die sie auch mit Blasmusik anfeuerten, beendete sie die Partie nach zweieinhalb Stunden mit ihrem 22. Winner. Teichmann dankte ihrem Günthardt, ihrem Team und den Fans für den grossen Support. «Unser erstes Ziel ist es, Spass zu haben», sagte sie.

Voll durchgezogen: Jil Teichmann während ihres Dreisatzsiegs im Final gegen Storm Sanders. Foto: Keystone

Belinda Bencic war danach gegen Ajla Tomljanovic (WTA 33) auf der Höhe und kam mühelos zum vierten Sieg in Serie gegen Australiens Nummer 1. Sie verlor zwar ihren Service zum 2:2, gewann den Startsatz aber nach 45 Minuten 6:2 und setzte ihre Dominanz auch im zweiten Satz fort (6:1).

Die Schweiz stand zum dritten Mal im Endspiel, nach 1998 und 2021. Die Erinnerungen an das vergangene Jahr waren bitter, weil die Niederlage gegen die Russinnen von einem unfairen taktischen Winkelzug überschattet wurde. Diese hatten kurz vor dem Finalbeginn Teamleaderin Anastasia Pawljutschenkowa für verletzt erklärt und durch die Nummer 5 des Teams ausgewechselt, Ljudmila Samsonowa, die in der Folge ihren dritten Sieg gegen Bencic hintereinander holte.

Vor den Augen Billie Jean Kings zeigten die Schweizerinnen in Schottland eine Reaktion, die vor einem Jahr wohl keiner für möglich gehalten hätte.





René Stauffer ist seit 1981 Sportredaktor mit Spezialgebiet Tennis. Er berichtete unter anderem von über 90 Grand-Slam-Turnieren und ist der Verfasser zweier in mehrere Sprachen übersetzter Bücher über Roger Federer. Mehr Infos @staffsky

