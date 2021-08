Wende in Zürcher Kino-Kuriosum – Das Houdini sagt Leervorstellungen ab Ein Gönner hätte 25 Vorstellungen des Dokfilms «Saudi Runaway» im Houdini kaufen sollen, um den Filmemachern Fördergelder zu sichern. Doch jetzt bläst das Zürcher Kino zum Rückzug. Und der Filmproduzent ist sauer. Hans Jürg Zinsli

Sagt nein zu leergekauften Vorstellungen: Neugasskino-Verwaltungsratspräsident und Regisseur Thomas Imbach. Foto: Boris Müller

Die Angelegenheit mutete so kurios an, dass selbst langjährige Branchenkenner verwundert die Augenbrauen hoben: Die Schweizer Regisseurin Susanne Meures und ihr Produzent Christian Frei zogen ihren international erfolgreichen Dokumentarfilm «Saudi Runaway» von einer Kinoauswertung zurück – aus Rücksicht gegenüber ihrer Hauptprotagonistin, die nach ihrer Flucht in den Westen kalte Füsse bekommen hatte.

Um dennoch in den Genuss von Succès-Festival-Gutschriften in der Höhe von geschätzten 200‘000 Franken zu kommen, kündigte Frei an, dass der Film in 25 Vorstellungen im Zürcher Kino Houdini laufen werde. Allerdings ohne Publikum, da ein unbekannter Gönner sämtliche Sitzplätze aufkaufen werde. So wollte man einerseits die Anonymität der Protagonistin schützen und andererseits die Bedingungen des Bundesamtes für Kultur (BAK) erfüllen (lesen Sie hier die Hintergründe).