Botschafterin übernimmt beim IKRK – Das Rote Kreuz erhält erstmals eine Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger löst an der Spitze der international tätigen Organisation Peter Maurer ab. Sie ist seit über 20 Jahren für das EDA tätig.

Botschafterin Mirjana Spoljaric Egger löst Peter Maurer an der Spitze des IKRK ab. Archivbild: Keystone

Zum ersten Mal in der 160-jährigen Geschichte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) wird eine Frau die Organisation präsidieren. Die Schweizer Diplomatin Mirjana Spoljaric Egger wird das Amt im Oktober 2022 übernehmen.

Die IKRK-Versammlung, das höchste Organ, habe sie für das Amt designiert, teilte die in Genf ansässige Organisation am Donnerstag mit. Spoljaric Egger wird Peter Maurer ablösen, der zehn Jahre an der Spitze des IKRK gestanden hat.

Mirjana Spoljaric Egger ist seit 2018 beigeordnete Generalsekretärin und stellvertretende Administratorin beim UNO-Entwicklungsprogramm (UNDP) und dort für Europa zuständig. Zuvor war sie Leiterin der UNO-Abteilung in Bern und verfügt über langjährige Erfahrung in der multilateralen Diplomatie und im UNO-System.

Die designierte IKRK-Präsidentin ist seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Funktionen in den Diensten des Aussendepartementes EDA tätig. Sie hat an den Universitäten Basel und Genf Philosophie, Wirtschaft und Völkerrecht studiert. Sie ist verheiratet und Mutter zweiter Kinder.

sda/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.