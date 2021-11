Impfwoche in Zürich – Das Impfdorf im Hauptbahnhof lockt mit Berlinern Heute ist die nationale Impfwoche gestartet. In Zürich gibt es neben einem Impfdorf spezielle Aktionen für Migranten und eine lange Nacht der Impfung. Lisa Aeschlimann , Emil Bischofberger

Der Andrang hält sich noch in Grenzen. Das Impfdörfli im HB um 8 Uhr morgens. Foto: Sabina Bobst

Mit Berlinern will die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich Zögernde zum Impfen motivieren. Ob es wirkt? Kurz vor acht Uhr morgens hält sich der Andrang im Impfdorf am Zürcher Hauptbahnhof in Grenzen. Eine Person will sich informieren, die meisten huschen vorbei, raus aus der Bahnhofshalle.

Interessiert sich jemand ernsthaft fürs Impfen, wird sie an einem Infopunkt vorbei ins abgesperrte Dörfchen geleitet. Erst dort gibt es Berliner. Ab dem Mittag soll es zudem Raclette geben. In vier Impfkabinen könnten theoretisch 800 Personen pro Tag einen Piks erhalten. 500 wären für die Gesundheitsdirektion ein guter Wert. Sie rechnet vor allem auf den Mittag hin und den Feierabend mit grösseren Personenmengen.

Das Impfdorf im Hauptbahnhof ist Teil der nationalen Impfwoche. Unter dem Motto «Gemeinsam aus der Pandemie» sollen im ganzen Land Impfmuffel und Skeptikerinnen doch noch von einer Impfung überzeugt werden.

Im Impfdorf kann man sich von Montag bis Mittwoch frühmorgens bis spätabends informieren, beraten oder direkt impfen lassen.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) sagte in einer Mitteilung, sie wolle mit dieser Woche «nochmals Vollgas» geben. Die Entwicklung in anderen Ländern zeige, wie wichtig eine möglichst hohe Impfquote sei. «Ich hoffe sehr, dass sich in dieser Woche möglichst viele Menschen informieren und impfen lassen.»

Impfnächte und Spezialtage für Migranten

Das Zürcher Programm ist entsprechend dicht: Am Freitag und Samstag wird es die «Lange Nacht der Impfung geben», die Apotheken sind dafür bis Mitternacht geöffnet. Diese Impfnächte werden mit einem Gastroangebot ergänzt.

Während der Impfwoche gibt es zudem spezielle Aktionen auf Albanisch, Türkisch oder Portugiesisch. In den Impfzentren Uster, Winterthur und im Triemli sind Expertinnen und Experten vor Ort, die in verschiedenen Sprachen Auskunft geben können. Die Türkisch-Islamische Stiftung, die Albanisch-Islamische Gemeinschaft, das Kompetenzzentrum Parandalo sowie der Bildungsverein Ecap führen zudem eigene Impftage durch.

Die bisherigen Angebote wie etwa die Impfbusse und das Impftram bleiben in Betrieb.

Dritthöchste Quote beim Impfen

In Zürich sind momentan 66,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Das ist nach dem Tessin und Basel-Stadt der höchste Wert.

Seit Anfang November werden im Kanton Zürich erste Booster-Impfungen in Spitälern und Hausarztpraxen verabreicht. In den Heimen ist der Booster-Beginn für Mitte Monat geplant.

