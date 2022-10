Nachfolge von Ueli Maurer – Das Internet vergisst nichts – auch nicht über eine SVP-Bundesrats­kandidatin Michèle Blöchliger kritisiert Wikipedia für Informationen über ihre zweite Nationalität. Dabei stammen die kritisierten Angaben von Blöchliger selber. Markus Häfliger

«Das, was in Wikipedia steht, ist nicht zutreffend»: Die Nidwaldner SVP-Regierungsrätin Michèle Blöchliger bei der Bekanntgabe ihrer Bundesratskandidatur am Montag im Rathaus in Stans. Foto: Keystone

Als Michèle Blöchliger am Montag im Stanser Rathaus ihre Kandidatur für den Bundesrat bekannt gibt, wird auch ihre familiäre Herkunft zum Thema. Ein Journalist fragte, wie es komme, dass Englisch ihre zweite Muttersprache sei und sie auch die britische Staatsbürgerschaft besitze.

Blöchligers Dementi kommt wie aus der Pistole geschossen. «Englisch ist meine zweite Muttersprache, da meine Mutter aus England kommt. Ich habe aber keinen britischen Pass. Das, was in Wikipedia steht, ist nicht zutreffend», sagte sie vor den Medien wörtlich (hier der Livestream der Medienkonferenz).

Mit ihrer Kritik an Wikipedia bezog sich Blöchliger auf einen Satz, der bis am gestrigen Montag zu ihrer Person im Internet-Lexikon stand: «Blöchliger besitzt neben dem Schweizer Bürgerrecht auch die britische Staatsbürgerschaft.» Nach Blöchligers Medienauftritt und Dementi haben fleissige Wikipedia-Autoren Blöchligers Eintrag angepasst.

Alles klar also? Hat Wikipedia über die SVP-Bundesratskandidatin Fake News verbreitet?

«Nationalität: CH und GB»

So einfach ist es nicht – im Gegenteil. Denn die Information, wonach Blöchliger auch einen britischen Pass habe, hat sich nicht irgendein Wikipedia-Autor aus dem Finger gesogen, sondern Blöchliger selber hat sie verbreitet – und zwar auf ihrer eigenen, offiziellen Website.

Heute findet sich auf Michele-bloechliger.ch zwar kein Hinweis mehr zu ihrer Staatsangehörigkeit. Doch das Internet vergisst nichts – und so sind auf der Online-Datenbank Web.archive.org mehrere alte Versionen von Blöchligers Website archiviert. Diese Versionen zeigen, dass Blöchliger auf ihrer Website jahrelang auch ihre britische Staatsangehörigkeit aufgeführt hatte. Wörtlich stand dort: «Nationalität: CH und GB». CH für Schweiz, GB für Grossbritannien.

Was stimmt jetzt?

Das heisst: Blöchliger präsentierte sich selber als Personen mit schweizerisch-britischer Staatsbürgerschaft. Auf genau diese Information bezog sich auch der Autor, der Blöchligers ursprünglichen Wikipedia-Eintrag erstellt hatte. Über diesen Widerspruch berichtete am Dienstagmorgen zuerst die Online-Ausgabe der CH-Media-Zeitungen.

Doch was stimmt jetzt? Hat Blöchliger die britische Nationalität, wie sie auf ihrer eigenen Website schrieb? Oder hat sie sie nicht, wie sie am Montag in Stans sagte?

Für diese Zeitung war Blöchliger am Dienstag trotz mehrerer Kontaktversuche nicht zu erreichen. In der Community der Wikipedia-Autoren sorgte ihr Dementi aber für einige Diskussionen. Laut CH-Media kontaktierte einer dieser Autoren Blöchliger direkt. In ihrer Antwort stellte Blöchliger den Wikipedia-Eintrag nicht mehr wie an der Medienkonferenz in Stans als «nicht zutreffend» dar, sondern bloss noch als «nicht mehr aktuell». Zwar habe sie tatsächlich einmal beide Staatsbürgerschaften beziehungsweise Pässe gehabt, teilte Blöchliger dem Wikipedia-Autor mit. Doch den britischen Pass besitze sie nun schon «seit vielen Jahren» nicht mehr.

Auch diese nachgebesserte Aussage von Blöchliger steht aber im Widerspruch zu ihrer eigenen Website. Die letzte auf Web.archive.org abgelegte Version, die den Hinweis auf die britische Staatsbürgerschaft noch enthielt, stammt vom 28. November 2021. Das ist nicht «viele Jahre» her, sondern weniger als ein Jahr.

Die SVP will reine Schweizer

Warum Blöchliger ihren zweiten Pass zurückgegeben hat, ist unklar, weil sich Blöchliger bisher nicht dazu geäussert hat. Tatsache aber ist, dass ihre Partei, die SVP, politisch mehrfach gegen doppelte Staatsbürgerschaften von Bundesrats- und selbst Parlamentsmitgliedern vorgegangen ist.

Der heutige Parteipräsident Marco Chiesa persönlich forderte 2017 in einer parlamentarischen Initiative, Bundesratsmitgliedern die doppelte Staatsbürgerschaft zu untersagen. «Mit diesem Schritt würde ein potenzielles künftiges Regierungsmitglied zeigen, dass es sich unserem Land stark verbunden fühlt», schrieb Chiesa damals.

Mit dieser Forderung scheiterte Chiesa im Parlament zwar. Angenommen wurde Ende 2021 aber eine zweite Forderung Chiesas, wonach National- und Ständeratsmitglieder künftig weitere Staatsbürgerschaften offenlegen müssen. SVP-Nationalrat Andreas Glarner verlangte 2020 gar, dass Bürgerinnen und Bürger mit einer zweiten Staatsbürgerschaft gar nicht mehr in den National- oder Ständerat gewählt werden dürfen.

Erinnerungen an den Fall Cassis

Die Debatte um zweite Staatsbürgerschaften von Bundesratsmitgliedern entzündete sich vor fünf Jahren an der Person des heutigen Aussenministers Ignazio Cassis. Diese Zeitung machte 2017 publik, dass Cassis seinen italienischen Pass vor seiner Bundesratskandidatur eigens zurückgegeben hatte.

Er gab seinen italienischen Pass zurück: Bundespräsident Ignazio Cassis. Foto: Keystone

Für diesen Schritt erntete Cassis damals Lob, nicht nur von der SVP, sondern auch von FDP- und Mitte-Politikern. Aber es gab auch heftige Kritik. «Es ist erbärmlich, wenn man seine Identität aufgibt», erklärte damals zum Beispiel der ehemalige Präsident der Mitte-Partei, der Walliser Christophe Darbellay.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

