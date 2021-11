Klimaschutz – wie weiter – Das ist der neue Klimaplan der FDP

Gebäude: Die CO₂-Abgabe auf Brennstoffe soll zunächst weiter bestehen, mit einem Maximalsatz von 120 Franken pro Tonne, wie es das noch geltende CO₂-Gesetz vorsieht. Eine weitere Erhöhung ist kein Thema: «Wir ziehen die Lehren aus der Volksabstimmung im Juni», sagt Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher auf Anfrage. Die Einnahmen sollen wie gehabt zu zwei Dritteln an die Bevölkerung und Unternehmen zurückfliessen, der Rest ins Gebäudeprogramm. «Mittelfristig» will die FDP aber die ganze CO₂-Abgabe rückverteilen. Das Gebäudeprogramm soll gleichwohl weiterlaufen, nicht mehr durch Subventionen finanziert, sondern durch den Privatsektor. Denkbar ist zum Beispiel: Banken könnten Hauseigentümern beim Ersatz einer Ölheizung durch eine Wärmepumpe eine Art Hypothek auf einen Lebensdauerzyklus vergeben. Der Hauseigentümer würde sich zu einer jährlichen Amortisation verpflichten. Darüber hinaus will die FDP Gebäudesanierungen mit steuerlichen Anreizen ankurbeln. Greifen diese Massnahmen nicht, plädiert die FDP «mittelfristig, zum Beispiel ab 2035» für CO₂-Grenzwerte bei Gebäuden, ähnlich wie es das gescheiterte CO₂-Gesetz vorsah.

Mobilität: Die Treibstoffimporteure sollen wie bis anhin einen Teil der CO₂-Emissionen aus Benzin und Diesel kompensieren müssen. Dafür sollen sie den Treibstoff um maximal fünf Rappen pro Liter verteuern dürfen. Auch hier geht die FDP genau so weit, wie es das noch geltende CO₂-Gesetz zulässt. Die damit finanzierten Klimaschutzprojekte sollen aber vermehrt direkt der Mobilität zugutekommen, etwa in Form eines Ausbaus von E-Tankstellen.



Die FDP fordert zudem eine Beimischquote für nachhaltiges Kerosin, dies im Einklang mit den Vorgaben der EU. Zudem will sie technologieneutrale Produktionsanreize setzen, also nicht nur für Elektroautos, sondern auch für andere Antriebsarten wie synthetische Treibstoffe.