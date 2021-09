Neue Pasticceria im Kreis 9 – Das ist der «Sprüngli» der Süditaliener Die italienische Confiserie AMa in Albisrieden bringt Gebäckspezialitäten aus dem Salento nach Zürich. Selbst Glacetorten können bestellt werden. Claudia Schmid

Bedient gerne selbst die Kundschaft: Inhaberin Patrizia Hersche-Zaccaria im modern eingerichteten Lokal. Foto: Andrea Zahler

In Zürich findet man an jeder Ecke eine Pizzeria. Pasticcerie dagegen, also Confiserien im italienischen Stil, lassen sich an einer Hand abzählen. Dabei sind sie, was das soziale Leben angeht, in Italien unverzichtbar: Vom Morgenkaffee über Süssgebäck bis hin zu Panini, Glace und einem Aperol Spritz am Abend befriedigen sie jedes Bedürfnis.

Genau so ein Betrieb mit vielen Sitzplätzen, elegant-modern eingerichtet und mit eigener Produktion (nicht nur das Gebäck, auch die Glacen werden vor Ort hergestellt), schwebte Patrizia Hersche-Zaccaria schon länger vor. Als sie im neuen Bürohaus Yond direkt bei der Siemens-Haltestelle in Albisriedenden Zuschlag bekam, konnte sie ihren Traum realisieren.