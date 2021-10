Euro-Skills-Siegerin Leandra Schweizer – Das ist die beste Jungmetzgerin Europas Ihre Lehrerin wollte sie vom Beruf abhalten. Heute ist Leandra Schweizer mit 21 Jahren stellvertretende Betriebsleiterin einer Metzgerei und lässt bei der Fachmeisterschaft die Konkurrenz hinter sich. Rico Bandle

Freude am Beruf: Metzgerin Leandra Schweizer, 21. Foto: Joseph Khakshouri

Es war, wie wenn eine Olympiasiegerin nach Hause gekommen wäre. Die Dorfmusik spielte, die Freiwillige Feuerwehr stand Spalier, an der Fassade der Metzgerei hing ein Leintuch, auf dem «Gold-Leandra» willkommen geheissen wurde. Das halbe Dorf war am Dienstag vor der Metzgerei Sigrist in Rafz ZH zusammengekommen, um Leandra Schweizer, die Siegerin der Europa-Berufsmeisterschaft in der Kategorie Fleischfachperson, zu feiern.

Zwei Tage nach dem grossen Empfang wirkt Schweizer immer noch etwas müde. Eigentlich hätte sie diese Woche frei, trotzdem ist sie in der Metzgerei gefragt. Die Kundinnen sprechen sie alle auf den Sieg an, Journalisten wollen mit ihr reden, das Lokalfernsehen dreht einen Beitrag über sie. Die junge Frau macht alles mit, antwortet geduldig auf Fragen, setzt sich für den Fotografen mit Fleisch und Messern in Pose. Wie ein Profi.