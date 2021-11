Interview mit Robert Habeck – «Das ist die Zehntausend-Dollar-Frage»

Wie soll der ökologische Umbau in Deutschland klappen, wenn Teile der Bevölkerung dem Staat misstrauen? Der Chef der Grünen, Robert Habeck, sieht nur eine Lösung.

«Ich hoffe, dass wir – auch ich in meinem Amt – einen grossen Beitrag leisten können, dass Wohlstand und Klimaschutz nicht mehr als Gegensatz gesehen werden»: Der künftige Wirtschafts- und Klimaminister, Robert Habeck (Zürich, 5. Oktober 2019).

Noch ist er Vorsitzender der Grünen, demnächst dann Wirtschafts- und Klimaminister in der neuen Bundesregierung. Grünen-Chef Robert Habeck über Transformation, alte Vorurteile und die Sache mit den Lücken.

Herr Habeck, wie wollen Sie jetzt eigentlich angeredet werden. Herr Vizekanzler? Herr Minister?</b><br />

Ich habe nie Wert auf Titel gelegt. Aber als Minister in Schleswig-Holstein habe ich gelernt, dass sie einen Sinn haben. Dort haben mich alle Herr Minister genannt: im Ministerium, bei den Bauern, selbst die Leute unterwegs. Und ich dachte immer, was wollt ihr von mir? Ich bin doch Robert. Ich bin doch der gleiche Typ, der sonst mit euch beim Bäcker steht. Aber es ist natürlich so, dass man aus seiner Person heraustritt, wenn man ein Amt übernimmt. Man trifft Entscheidungen, die man als Privatperson nie treffen würde und auch nicht treffen muss. Und diese Verantwortung findet sich eben im Titel wieder. Deshalb habe ich ihn nach einigem Zaudern angenommen. Aber noch bin ich ja einfach Bundesvorsitzender, und übers Personaltableau machen wir eine Urabstimmung.