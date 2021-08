Interview mit dem Chef von Meyer Burger - «Wir waren lange das Zentrallabor der weltweiten Solarindustrie»

Er lässt die neuen Solarmodule mit «Engineered in Switzerland. Made in Germany» bewerben: Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt.

Herr Erfurt, Meyer Burger stellt seit diesem Sommer wieder eigene Solarmodule her. Weshalb nun nicht mehr in Thun, sondern in Deutschland?

In Bitterfeld-Wolfen und in Freiberg konnten wir zwei Fabrikhallen von früheren Solarunternehmen übernehmen. Wir können dort die vorhandene Infrastruktur für unsere Zwecke umnutzen. Zudem konnten wir in der Region qualifizierte Fachkräfte aus der Solarbranche finden, um die Produktion schnell hochzufahren. Ich sage aber nicht, dass wir mit der Produktion nie mehr in die Schweiz zurückkehren. Unsere Strategie sieht vor, weltweit mehrere Solarmodul-Fabriken aufzubauen.