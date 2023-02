«Apropos» – der tägliche Podcast – «Das ist mehr als ein symbolischer Knall» Nach dem Abschuss eines Spionageballons sprechen Beobachter von einem neuen kalten Krieg zwischen den USA und China. Was ist dran? Mirja Gabathuler als Host Fabian Fellmann als Gast

Eigentlich hätte der US-Aussenminister Antony Blinken diese Tage nach China reisen sollen. Doch diese Reise wurde vertagt: Denn vor gut einer Woche tauchte ein chinesischer Spionageballon am Himmel über den USA auf. Am Wochenende schoss das Pentagon ihn ab.

Dieser Abschuss belastet die Beziehung der beiden Länder weiter. Bereits vorher führten Themen wie Taiwan, der russische Angriffskrieg und Eingriffe in die Wirtschaft zu Konflikten zwischen China und den USA. Inwiefern steht der abgeschossene Ballon für eine neue Stufe der Eskalation? Hätte Joe Biden überhaupt anders reagieren können? Und stehen wir tatsächlich am Anfang eines neuen kalten Krieges? Einordnungen von USA-Korrespondent Fabian Fellmann in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig.

