Seilers royale Mahlzeit – Das ist nicht irgendein Kartoffelstock, sondern: DER Kartoffelstock! Unser Autor kocht ein Rezept des Jahrhundertkochs Joël Robuchon. Und Sie sollten es auch tun. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Sebastian Lock, Food Styling Mobile Kochkunst

Wenn wir Joël Robuchon loben, dann leisten wir auf raffinierte Weise kulinarische Gedächtnisarbeit. Der Mann selbst ist vor fast fünf Jahren in Genf gestorben, dreiundsiebzig Jahre alt, aber sowohl sein kulinarisches Talent als auch sein Unternehmergeist hätten für weitere hundert Jahre gereicht, mindestens. Robuchon war als Koch des Jahrhunderts ausgezeichnet worden, was eine rare Auszeichnung ist. Neben ihm widerfuhr diese Ehre nur den Granden Paul Bocuse, Frédy Girardet und Eckart Witzigmann, das ist also eine kleine, ziemlich elitäre Gruppe.