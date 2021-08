CNN-Reporterin in Afghanistan – «Das ist so im Islam» – «Wirklich?» CNN-Reporterin Clarissa Ward stellt die Taliban wegen Verhüllung und Frauenrechten zur Rede – und kriegt selbst Probleme. Pascal Blum

Trägt neuerdings einen Hidschab: CNN-Reporterin Clarissa Ward in Kabul. Screenshot: TA

Was ist denn das, Anschauungsunterricht in Unterdrückung? «Sie haben mir gesagt, ich soll zur Seite gehen», sagt Clarissa Ward in die Fernsehkamera. Eine Gruppe von Taliban hat ihr eben bedeutet, dass sie nicht erwünscht sei auf einem Strassenabschnitt in Kabul. Dass es sich bei Ward um die Chefkorrespondentin von CNN und die Nachfolgerin der legendären Christiane Amanpour handelt, scheint sie nicht besonders zu interessieren. Es ist ja in erster Linie eine Frau.

«Wie werdet ihr die Frauen schützen?», fragt Ward eine Ansammlung von erstaunlich auskunftsfreudigen Taliban. «Sie werden ihr Leben wie bislang weiterführen können», antwortet ein Kämpfer. «Sie müssen sich einfach verhüllen.» – «Also so wie ich?» – «Nein, nicht wie Sie, sie müssen einen Nikab tragen, der das Gesicht bedeckt.» – «Wieso müssen sie das?» – «Das ist so im Islam.» – «Wirklich?» – «Natürlich.»