Erst noch Schnee, jetzt Kirschblüte – Das ist Zürichs heimliche Prachtstrasse Mitte Januar versank die Bertastrasse im Kreis 3 noch im Schnee, jetzt ist sie wieder weiss. Aber auch rosa. Patrick Gutenberg (Bilder) , Hélène Arnet (Text)

Sehr Instagram-tauglich: Der Frühling muss nicht nur gefühlt, sondern auch festgehalten werden. Foto: Patrick Gutenberg

Erinnern Sie sich an diesen Freitagmorgen Mitte Januar, als Zürich unter einer dicken Schneedecke erwachte? Als plötzlich alles so still war – nur hin und wieder hörte man den Fluch eines Automobilisten, der den hoffnungslosen Versuch unternahm, sein Vehikel unter dem Schneehaufen zu identifizieren und es dann auszubuddeln.

Als die Schulkinder zu spät zur Schule kamen und niemand schimpfte, weil es auch ihre Lehrerinnen und Lehrer nicht rechtzeitig schafften. Denn Trams und Busse standen still.

Fotogen, aber auch etwas anstrengend: Auf der Bertastrasse unterwegs. Foto: Patrick Guggenheim

Unser Fotograf Patrick Gutenberg hielt damals den grossen Schnee an der Bertastrasse im Kreis 3 mit seiner Kamera fest. Das ist erst elf Wochen her. Nun war er dort erneut mit der Kamera unterwegs.