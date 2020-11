Buchmann auf Expansionskurs – Das ist Zürichs neuer Bäckerkönig Dani Wehrli kauft mit seiner Walter Buchmann AG Traditionsbäckereien und drängt in die Quartiere – aus Liebe zur Stadt, wie er sagt. Hannes Weber

Er ist der Mann hinter der Walter Buchmann AG: Inhaber und Geschäftsführer Dani Wehrli vor einem Buchmann-Lastwagen in Brüttisellen. Foto: Andrea Zahler

Wenn es ums Brot geht, kommt man in Zürich an der Walter Buchmann AG nicht mehr vorbei. Vor kurzem kündigte die Bäckerei an, man übernehme den Traditionsbeck Gnädinger beim Schaffhauserplatz. Und nun, wenige Wochen später, folgt der Kauf der 1904 gegründeten Konditorei Berner beim Hottingerplatz (lesen Sie hier mehr dazu). Damit gibt es in der Stadt bald zwölf Walter-Buchmann-Becks, sieben mehr als noch 2010.

Übernahmen wie diejenige von Gnädinger sorgen für Unmut. Dass dieser aufhöre, sei ein «tristes Beispiel der Beck-Konsolidierung», heisst es etwa in einem Leserkommentar. «Dass die Familie nun aufgibt und ihr Geschäft an eine Kette abtritt, ist äusserst tragisch», steht in einem anderen.