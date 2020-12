Airpods Max – Das kann der 600-Franken-Kopfhörer Apple hat heute seinen neuen Kopfhörer vorgestellt. Gleich mehrere Neuerungen lassen aufhorchen. Rafael Zeier

Diskretes Äusseres: Die Airpods Max schreien nicht «Apple», aber wenn sie an den Erfolg der kleineren Airpods anschliessen, wird sich der Wiedererkennungseffekt von allein einstellen. Weit und breit kein Apple-Logo. Ja, die Kopfhörer werden mit Apples LIghtning-Kabel geladen. Wer aber die Kopfhörer an eine Stereoanlage anschliessen möchte muss ein Extra-Kabel kaufen. 1 / 8

Also doch! Seit über einem Jahr wird gemunkelt, dass Apple das Airpod-Sortiment weiter ausbauen und um einen sogenannten Over-Ear-Kopfhörer ergänzen wird. Tatsächlich hat Apple heute per Pressemeldung einen solchen Kopfhörer vorgestellt. Anders als alle bisherigen Airpods wird der Airpod Max nicht in die Ohren gesteckt, sondern wie klassische Kopfhörer auf die Ohren gesetzt.

Auf den ersten Blick fallen das schlichte Design und die verschiedenen Farben auf. Während andere Hersteller im High-End-Segment (da landet man nämlich mit einem Preis von 600 Franken) meist auf Schwarz und gelegentlich noch auf Weiss oder Beige setzen, hat Apple gleich eine ganze Auswahl an Farben im Angebot.