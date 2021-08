Leitartikel zur Corona-Krise – Das kann die Schweiz besser Steigende Fallzahlen, kaum Fortschritte bei den Impfungen, vergessene Bevölkerungsgruppen und lautstarke Impfgegner. Unsere Corona-Politik hat versagt, mindestens vorläufig. Arthur Rutishauser

Bundesrat Alain Berset. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Wenn gut zureden nichts nützt, dann wird gezwungen. So machen es Eltern mit ihren Kindern, so geschieht es in den Betrieben, so macht es der Staat mit seinen Bürgerinnen und Bürgern. In die Beiz, ins Kino, ins Fitness und sogar an die Hochzeit nur noch mit Covid-Zertifikat – das hat der Bundesrat am Mittwoch vorgeschlagen. Die Freizeit wird langweilig werden für die Impfverweigerer. Nicht genug damit, bald gelten für die Arbeitswelt wohl ähnliche Regeln, wie sich in den USA bereits jetzt zeigt. Wer sich nicht impfen oder wenigstens testen lassen will, der muss diesen Winter zu Hause bleiben und beim Job mit ernsthaften Nachteilen rechnen. Das wird wohl alles dazu beitragen, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen, und besser als ein neuer Lockdown ist es allemal. Aber gut ist das sicher nicht, denn solche Massnahmen spalten die Gesellschaft.