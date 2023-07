Flughafen ohne Probleme – Das Klima ist in den Ferien kein Thema Der Ferienstart in zahlreichen Kantonen beschert dem Flughafen einen Spitzentag. Ein Augenschein zeigt: Die Reisenden sind gut vorbereitet und kennen kaum Flugscham. Daniela Schenker

Kurz vor 10 Uhr herrscht am Check-in 2 des Flughafens viel Betrieb. Die Passagiere nehmen es gelassen. Foto: Moritz Hager

Zürich am Feiern, die Rest der Schweiz am Fliegen: Dieser Eindruck konnte entstehen, wenn man sich am Samstag des Züri-Fäscht-Wochenendes am Flughafen umhörte. Berner sowie Ost- und Innerschweizer Dialekte in allen Färbungen dringen ans Ohr. In diesen Regionen beginnen dieses Wochenende die Sommerferien. Für den Flughafen ist das so etwas wie die Hauptprobe für den Ferienstart des Standortkantons in einer Woche, wo noch mehr Betrieb erwartet wird. Der Flughafen erwartet für die Sommerferien einzelne Spitzentage mit rund 100’000 Passagierinnen.