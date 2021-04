Sweet Home: Kreative Küchenideen – Das können Sie auch! Ein bisschen mehr Feriengefühl, Gemütlichkeit oder persönlicher Stil: Diese Ideen lassen sich in allen Küchen umsetzen. Marianne Kohler Nizamuddin

Neue, hübsche Alltagsdinge

Schönheit: Wählen Sie die Alltagsd inge mit besonderer Sorgfalt aus. Foto: Broste Copenhagen

Worauf stellen Sie eigentlich ihre heissen Ofengerichte? Essen Sie Ihr Müesli immer noch aus dem mitgenommenem Schälchen? Und wie sehen Ihre Schneidebretter aus? Wenn Sie schöne Versionen von den Dingen wählen, die Sie jeden Tag benutzen, dann trägt das nicht nur zu mehr Schönheit, sondern auch mehr Freude bei. Alle diese Accessoires und das Geschirr sind von Broste Copenhagen.

Verspiegelte Küche

Überraschung: Bereichern Sie Ihre Küche mit etwas Unerwartetem wie eine m antiken Spiegel. Foto über: @carlaypage

Es muss nicht alles in der Küche einen typischen Küchenstil zeigen. Wählen Sie unerwartete Dinge und verwandeln Sie damit die Küche. Mit einem Spiegel etwa erreichen Sie eine Stimmung wie in einem französischen Bistro oder einer Bar. Er bringt aber nicht nur mehr Glamour in den meist unglamourösen Arbeitsraum, sondern auch eine Aussicht. So können Sie Ihre Freunde sehen, die Ihnen beim Kochen zusehen, und denen Sie den Rücken zuwenden.

Ein Gartentischchen für drinnen

Charme: Mit einem Gartentischchen in der Küche kreieren Sie Feriengefühl. Foto: Devol Kitchens

Klar ist das Schönste in dieser Küche die Küche selbst – die schönen Schränke, Regale, die Armaturen, der Boden. Leider können sich Mieter nicht einfach eine dieser wunderschönen Küchen von Devol Kitchens einbauen. Aber die Stylingidee vom kleinen Gartentischchen lässt sich ganz leicht nachmachen. Es bietet einen wunderschönen Platz für den morgendlichen Milchkaffee und vermittelt ein sommerliches Feriengefühl.

Auf Sommer getrimmt

Saisonwechsel: Stylen Sie Ihre Regale mit Souvenirs und Rattanaccessoires. Foto über: SF Girl

Noch mehr Sommerfeeling kommt auf, wenn Sie alles ein bisschen auf Sommer trimmen. Da helfen Körbe, aber auch Accessoires aus Rattan. Füllen Sie Schalen mit Zitronen, nehmen Sie die Keramiksachen in Betrieb, die Sie mal in den Ferien auf dem Markt oder im Souvenirshop gekauft haben, und legen Sie Kochbücher mit Sommerrezepten griffbereit.

Antikes im Regal

Wunderkammer: Frischen Sie Bestehendes mit kleinen , antiken Objekten auf. Foto über: My Paradissi

Die Küchenregale und das Küchenleben können Sie mit antiken Stücken auffrischen. Das können alte, silberne Löffel sein vom Flohmarkt, aber auch Blechdosen und Küchentücher. Mischen Sie Schnüre und Kerzen zwischen das Geschirr, antike Kuchenformen, Abtropfsiebe, Raffeln, Scheren oder Biscuitdosen.

Bilder an der Wand

Eleganz: Schaffen Sie mit Bildern in der Küche viel Stil. Foto über: Domino , Reid Rolls

Was in fast keinen Küchen zu finden ist, sind Bilder. Dabei können gerade Bilder mit wenig Aufwand eine Küche persönlich, chic und interessant machen. Rahmen Sie auch Fotos, Kinderzeichnungen oder Menükarten.

Schöne Küchentücher

Stoffe: Achten Sie auf die Schönheit der Küchentextilien. Foto: Bungalow

Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig Aufmerksamkeit man den Küchentüchern gibt – auch in gepflegten und stilvollen Haushalten. Es liegt vielleicht daran, dass man denkt, sie nicht zu brauchen, da ja der Geschirrspüler hierfür da ist. Doch Küchentücher braucht man immer. Beim Kochen, um Gläser zu polieren und die Hände abzutrocknen. Und dann sind da noch die vielen Dinge, die man nicht in den Geschirrspüler geben kann. Alles mit Goldrand etwa, oder Aluminium. Leisten Sie sich endlich schöne Küchentücher. Diese hier sind von Bungalow und in schönen Farben mit Ornamenten bedruckt.

Schalen, Vasen und Töpfe

Still l eben: Verbinden Sie Nützliches mit Schönem. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Im charmanten Zuhause von Anna Z'Brunn haben wir viele schöne Details in der Küche entdeckt. Ein Beispiel ist dieses Stillleben: Anna hat mit verschiedenen Gefässen Nützliches mit Schönem verbunden. So teilen sich Knoblauch und Zwiebeln eine Schale von Linck und Salz und Pfeffer vereinen sich in einem kleinen Tablett aus Stein. Kellen und anderes Kochwerkzeug haben einen schlichten Marmortopf bekommen und aus einer grafischen Vase leuchten Trockenblumen in der selben Farbe der Zwiebeln heraus.

Und hier gehts zur Homestory von Anna Z'Brunn.

Hübsch verpackte Lebensmittel

Ausstellung: Verstecken Sie die schönen Lebensmittel nicht im Schrank. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Charlotte Fischli hat schön verpackte Lebensmittel so auf der Anrichte platziert, dass sie zur Dekoration werden. Zudem befinden sich hier auch ein Bild, Kochbücher und eine poppige Schale in Bananenform.

Und hier gehts zur Homestory von Charlotte Fischli.

Ein wenig Italianità

Wann gibts Znacht? Mediterrane Üppigkeit macht Lust auf feine Gerichte. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Nicht nur Lebensmittel in attraktiver Verpackung, sondern auch Frisches vom Markt ist in der Küche der Modedesignerin Dorothée Vogel sichtbar platziert. Ebenso stapeln sich dort Magazine und ihr Lieblingsgeschirr von Fornasetti, das Dorothée in Italien gefunden hat; dem Land, in dem sie viel und gerne ist, nicht nur für ihre Arbeit, sondern auch auf privaten Reisen.

Und hier gehts zur Homestory von Dorothée Vogel.

Ein Porträt und stimmungsvolles Licht

Stimmung: Kreieren sie mit zusätzlichen Lichtquellen ein angenehmes Ambiente. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Was heute Fotos sind, waren früher gemalte Porträts. Solche verkauft Beatrice Niedermann nicht nur in ihrem Antiquitätengeschäft Trudy&Vinz in St. Gallen, sondern hängt sie auch selbst gerne in ihrer Wohnung auf. Sogar in der Küche – und das bringt viel Stil rein. Kopieren Sie auch gleich noch die Idee der Zusatzleuchten hinter den Schneidebrettern oder an der Wand. Solche Lichtquellen verändern nämlich komplett die Anmutung einer Küche, wo sonst meist bloss helles und praktisches Arbeitslicht installiert ist.

Und hier gehts zur Homestory von Beatrice Niedermann und Stephan Schärer.

Ein Rollwagen mit Stühlen

Wandelbar: Verwandeln Sie einen Rollwagen in eine Kaffeebar. Foto über: SF Girl

Es gibt ein Möbelstück, das klein und flexibel ist, viel Stauraum bietet und das man überall einsetzen kann: den Rollwagen. Hier wird er als Kaffeebar genutzt. Zuoberst sind Kaffeemaschine und Kännchen, weiter unten die Tassen, Zucker, Kannen und alles, was es zum Kaffeegenuss braucht. Mit zwei Barstühlen versehen kann so auch in der kleinsten Küche mehr Komfort entstehen.

Tabletts als kleine Bühnen

Kleine Helfer: Nutzen Sie Tabletts , um Dinge zusammenzuführen. Foto über: Decoholic

Noch kleiner ist ein Tablett. Und es bietet praktisch den gleichen Service wie ein Rollwagen, bloss mit kleinstem Aufwand. Auch hier können Kaffee und Tassen zusammenkommen, Drinks und Gläser oder Gewürze und Kräuter. Und es hat sogar noch Platz für Kunst!

Kochbücher raus!

Inspiration: Haben Sie Ihre liebsten Kochbücher immer griffbereit. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Auch wenn Sie nicht gerade Platz für ein solches Bücherregal haben, geben Sie Ihren Lieblingskochbüchern einen Platz in der Küche. Dies geht auch mit kleinen Wandregalen. Und wenn die Küche klitzeklein ist, dann stellen Sie ein paar ausgewählte Bände in eine Holzkiste oder einen Korb. Diese gemütliche Küche gehört zum Zuhause von Simone und Nils Wagner-Fennel.

Und hier gehts zur Homestory von Simone und Nils Wagner-Fennel.

Wärme und Freundlichkeit

Liebe: Schaffen Sie Wärme und Freundlichkeit in ihrer Küche. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Zum Schluss noch etwas, das in keiner Küche fehlen darf und für das jeder Platz hat. Machen Sie die Küche zu einem freundlichen Ort, der nicht nur Sie einlädt zum Verweilen, sondern auch Freunde und Familie. Meistens ziehen Küchen alle an, die Hunger haben. Also haben Sie immer etwas da, was glücklich macht. Klar sind blitzblank gescheuerte Küchen gut für die Hygiene – aber vergessen Sie die Liebe nicht und diese geht nicht nur durch den Magen, sondern auch über das Auge. Wenn also in der Küche nicht nur ein Drink oder ein Teller Suppe wartet, sondern auch schönes Licht, Kochbücher, attraktive Dinge, die man gerne benutzt, ein kleines Tischchen, Blumen in der Vase, Bilder an den Wänden, dann wird auch die kühlste Küche wärmer und freundlicher. Diese wunderschöne Küche hier gehört zum stilvoll eingerichteten persönlichen Zuhause von Lisa Mettier.

Und hier gehts zur Homestory von Lisa Mettier.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.