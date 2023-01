Der Podcast zum Schweizer Fussball – «15 bis 20 Millionen Franken sollten es für Rieder schon sein» Welche Problemfelder gibt es beim FC Basel? Hat der FC Zürich seinen Goalgetter gefunden? Was macht YB anders als vor einem Jahr? Was könnte GC besser machen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Vor dem Wiederbeginn der Super League am Wochenende schalten wir eine extralange Folge unseres Podcasts «Dritte Halbzeit» auf. 90 Minuten, in denen jeder Club vorkommt. Und in denen wir uns mit Blick auf die vielen juristischen Streitereien in der Liga fragen, ob wir nicht vielleicht doch noch ein Studium der Rechtswissenschaften in Betracht ziehen sollten.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Beim FC Basel dreht sich die Diskussion allerdings weniger um den Streit, ob Stürmer Adam Szalai weiterhin mit der ersten Mannschaft trainieren darf. Und mehr darum, ob die Ankunft von Heiko Vogel als Sportdirektor mehr Ruhe oder mehr Unruhe in den Verein bringen wird. Tilman Pauls sieht bei Vogels Ernennung nicht nur darum mögliche Probleme, weil es zu Konflikten um die Arbeitsteilung mit David Degen kommen könnte. Er stellt insgesamt fest: «So, wie es bei den Young Boys scheinbar nie mehr unruhig werden kann, kann es beim FCB eigentlich gar nie ruhig sein.»

Bei den angesprochenen Bernern versucht man derweil, die Fehler aus dem vergangenen Winter nicht mehr zu begehen. Damals sorgten einige späte Abgänge von wichtigen Spielern für Kritik, weil der Eindruck aufkam, YB habe damit den Meistertitel verloren. Das scheint sich nicht mehr zu wiederholen. Stattdessen überlegen sich die Young Boys schon einmal, wie viele Millionen sie für ihr Talent Fabian Rieder verlangen dürfen. Dominic Wuillemin sagt: «15 bis 20 Millionen Franken sollten es schon sein.»

Wir reden in dieser extralangen Ausgabe über alle Teams der Super League. Über den Rechtsstreit beim FC Luzern ebenso wie über die Steuernachforderung, die Sions Präsident Christian Constantin ereilt hat. Wir diskutieren, wie lange die chinesischen Besitzer noch bei den Grasshoppers bleiben und ob der FC St. Gallen so etwas wie einen Sonderweg im Schweizer Fussball gefunden hat. Und wir fragen uns, ob Sayfallah Ltaief nach seiner Rückkehr dem FC Winterthur helfen kann, vor dem FC Zürich zu bleiben – und ob der FCZ dank einem ausgeliehenen Teenager tatsächlich den Weg zum Tor wiederfindet.

Wann welches Thema besprochen wird

06:21 Die Wintertransfers

08:50 Young Boys

21:17 Servette FC

28:25 FC St. Gallen

33:56 FC Lugano

36:42 FC Basel

50:43 FC Luzern

62:49 Grasshoppers

67:17 FC Sion

73:36 FC Winterthur

80:22 FC Zürich

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.