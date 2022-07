Fünf Tipps für Kids – Das kommt mit in die Badi Auch bei schönstem Badewetter: Niemand kann die ganze Zeit im Wasser bleiben. Darum hier fünf Sachen, die man an Land gut gebrauchen kann. Zum Hören, Lesen, alleine oder mit anderen. Jean-Marc Nia

Die Hitze regiert, also ab in die Badi! Da muss was mit gegen die Langeweile, weil die kann sich manchmal fies anschleichen, zum Beispiel in der Zeit zwischen Im-Wasser-Sein und Glace-Essen. Und genau dann heissts von den Eltern schnell mal «komm raus aus der Sonne» und «jetzt mach mal was für dich selber». Zum Glück haben wir verschiedene Dinge bereit, die diese Anforderungen erfüllen und dem Kind selber trotzdem Spass machen.