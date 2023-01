Fitter in 4 Wochen (3/4) – Das Krafttraining der dritten Woche Weil die Ausdauereinheiten nun strenger werden, hat Sporttherapeut Markus Dohm-Acker für Woche 3 das Krafttraining der vier Teams nicht verändert. Pia Wertheimer Denise Jeitziner

Markus Dohm-Acker zeigt eine der Kraftübungen vor, die den Rumpf stärkt. Foto: Urs Jaudas

Darum geht es bei «Fitter in 4 Wochen»

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in 4 Wochen unsere Fitness und Gesundheit verbessern.

Ein Fitnessexperte steht uns mit Rat und Tat zur Seite.

Mit dem Einstufungstest finden Sie das passende Team für sich.

Falls Sie neu starten möchten: Hier finden Sie den Sportplan von Woche 1 und hier den Sportplan von Woche 2.

Während Sporttherapeut Markus Dohm-Acker in der zweiten Woche das Krafttraining gesteigert hat, bleibt es für Woche 3 unverändert. Das bedeutet aber keineswegs, dass sich die Trainierenden ausruhen können – im Gegenteil. Denn: Intensiviert haben sich für diese Woche die Ausdauereinheiten.

Aber auch wenn Sie die Trainingsfolge inzwischen kennen und vielleicht das Programm gar auswendig absolvieren können, ist eines ganz wichtig: Die Bewegungen müssen sauber durchgeführt werden. Sonst drohen Belastungsschäden, oder die Wirkung geht verloren. Trainieren Sie deshalb so, dass Sie sich selbst beispielsweise im Spiegel oder in einem Fenster beobachten und kontrollieren können.

Die Teams 2, 3 und 4 finden ihr Übungsprogramm weiter unten.

Team 1 «Tschüss Couchpotato»

Ziel: Steigerung der allgemeinen Kraftfähigkeit

Sportcoach Markus Dohm-Acker legt in diesem Programm zwei Akzente: Er will Ihre Kraftfähigkeit ganz allgemein steigern und im Bereich des Schultergürtels den Schwerpunkt legen. Damit soll sich Ihre Haltung verbessern, was Fehlbelastungen vermeidet. Benötigt werden für diese Trainingseinheit ein Stuhl und ein Theraband. Sie absolvieren Ihr Krafttraining jeweils am Dienstag, Freitag und Sonntag.

Standwaage zum Aufwärmen

Drei Serien à 5 bis 8 Wiederholungen pro Bein. Zwischen den Serien 20 bis 30 Sekunden Pause.

1 / 2 Der Oberkörper und das nach hinten gestreckte Bein bilden eine Linie. Das Standbein ist leicht gebeugt. Die Spannung im Rumpf halten. Langsam aufrichten und das ausgestreckte Bein unter dem Körper kontrolliert und langsam nach vorn führen … Fotos: Urs Jaudas

Parallel Beine abheben

Drei Serien à 10 bis 15 Wiederholungen pro Seite.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Vierfüssler mit Knieabheben

Drei Serien à 15 bis 20 Wiederholungen. 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Erhöhte Ausfallschritt-Kniebeugen

Drei Serien à 12 bis 15 Wiederholungen pro Bein. 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Beinstrecker im Sitzen

Drei Serien à 15 bis 20 Wiederholungen.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Rudern mit Rotation (einarmig)

Drei Serien à 10 bis 15 Wiederholungen pro Seite.

Video: Aline Bavier / Boris Gygax

Team 2 «Tschüss Ausreden»

Ziel: Verbesserung der Rumpfkraft

Sie arbeiten insbesondere an der Rumpfmuskulatur und der Stabilisation des Beckens. Eine starke Mitte ist nämlich viel mehr als nur ein Sixpack. Sie hält die Wirbelsäule stabil und ermöglicht alltägliche Dinge ohne Beschwerden – etwa Lastenheben, Bücken, aber auch längeres Sitzen im Homeoffice. Für diese Trainingseinheit wird ein Theraband oder ein Miniband benötigt. Sie steht am Mittwoch und Sonntag auf dem Programm.

Standwaage zum Aufwärmen

Drei Serien à 5 bis 8 Wiederholungen pro Bein. 20 bis 30 Sekunden Pause.

1 / 2 Der Oberkörper und das nach hinten gestreckte Bein bilden eine Linie. Das Standbein ist leicht gebeugt. Die Spannung im Rumpf halten. Langsam aufrichten und das ausgestreckte Bein unter dem Körper kontrolliert und langsam nach vorn führen … Fotos: Urs Jaudas

Kniebeugen mit Pause

Drei Serien à 10 bis 12 Wiederholungen, jeweils in der untersten Position 1 bis 2 Sekunden halten. 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Hüftrotation in Seitenlage

Drei Serien à 12 bis 15 Wiederholungen pro Seite. Keine Pause beim Seitenwechsel.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Parallel Beine abheben

Drei Serien à 20 Wiederholungen pro Seite.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Alternierend Beine absenken

Drei Serien à 10 Wiederholungen pro Bein.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Einbeiniger Beckenlift

Drei Serien à 8 Wiederholungen pro Bein.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Team 3 «Tschüss Komfortzone»

Ziel: Stabilisation und Kräftigung des Rumpfs

Der Fokus dieses Programms liegt auf dem Rumpf. Dabei geht es aber nicht nur um die Stärkung der grösseren und oberflächlicheren Muskelgruppen. Die Übungen stählen auch die kleinen Muskeln, die für die Stabilisation und die Haltung des Körpers zuständig sind, und dienen als Basis für die Kraftübertragung aus Armen oder Beinen. Sie geraten oft in Vergessenheit, weil sie meist unter den grösseren Muskeln liegen und daher nicht sichtbar sind. Für diese Trainingseinheit braucht es einen Stuhl und ein Thera- oder ein Miniband. Sie absolvieren Ihr Krafttraining am Mittwoch und am Samstag.

Rotation im Einbeinstand zum Aufwärmen

Drei Serien à 5 Wiederholungen pro Bein. 20 bis 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Erhöhte Ausfallschritt-Kniebeugen

Drei Serien à je 12 Wiederholungen pro Bein. 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Seitstütz mit Rotation

Drei Serien à je 12 bis 15 Wiederholungen pro Seite. Seite wechseln ohne Pause.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Beine absenken mit gestreckten Armen

Drei Serien à je 8 Wiederholungen pro Bein.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Hüft-Abduktion im Einbeinstand

Drei Serien à 8 Wiederholungen pro Bein.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Einbeiniger Beckenlift mit freiem Bein

Drei Serien à je 8 Wiederholungen pro Bein.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Team 4 «Tschüss Waschbärbauch»

Ziel: Förderung der Kraftausdauer der Beine

Egal, ob Skifahrerin, Spiel- oder Ausdauersportlerin: Sie alle sind auf starke Beine angewiesen. Denn die Kraft muss für einen Tag auf der Piste, für einen ganzen Match oder für einen längeren Lauf reichen. Deshalb trainieren Sie die sogenannte Kraftausdauer der Beinmuskulatur. Besonders anfällig für Überlastungen – weil oft vernachlässigt – sind die Hamstrings, also die hinteren Oberschenkelmuskeln. Sie gehören mit dem Gesäss zum «Heckantrieb» und sorgen unter anderem für Laufgeschwindigkeit. Ihnen schenkt Coach Markus Dohm-Acker in diesem Programm ein besonderes Augenmerk. Für diese Trainingseinheit braucht es einen Medizinball oder Hantelscheiben. Alternativ können Sie auch einen gefüllten Tagesrucksack oder eine Tasche nehmen. Sie absolvieren Ihr Kraftprogramm am Dienstag und Freitag.

Ausfallschritte zum Aufwärmen

Drei Serien à je 3 Runden pro Bein. 20 bis 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Seitlicher Beckenlift

Drei Serien à je 15 bis 20 Wiederholungen pro Seite. 30 Sekunden Pause.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Russian Twist

Drei Serien à 10 bis 15 Wiederholungen pro Seite alternierend. 30 Sekunden Pause. Falls kein Ball vorhanden ist, können auch Hantelscheiben oder ein gefüllter Rucksack benutzt werden.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Brüggli mit Vorwärtsschritten

Drei Serien à je 8 Wiederholungen pro Seite.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Ausfallschritt Kniebeuge

Drei Serien à 25 Wiederholungen pro Bein.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Unterarmstütz mit Armabheben

Drei Serien à 5 bis 8 Wiederholungen pro Arm alternierend.

Video: Aline Bavier, Boris Gygax

Der Sporttherapeut Infos einblenden Foto: Urs Jaudas Markus Dohm-Acker hat Sportwissenschaften studiert und arbeitet seit dreizehn Jahren an der Schulthess-Klinik als Sporttherapeut. Dort leitet er inzwischen die Abteilung Training und Sporttherapie. Zudem wirkt er als Swiss-Olympic-Konditionstrainer, coacht Spitzenathleten aus unterschiedlichen Sportarten und begleitet Profisportler im Aufbau nach Verletzungen. Der Papa von zwei Kindern ist multisportiv: Im Turnverein betreibt er auch gern Spielsportarten sowie Crossfit, läuft aber auch an Skimarathons mit oder tritt bei Volkstriathlons an.

Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos @Wertli Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und Teil des Newsletter-Teams von «Der Morgen». Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

