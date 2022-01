Fit in 8 Wochen – Das Krafttraining der ersten Woche Sporttherapeut Markus Dohm-Acker hat für die vier exemplarischen Leserinnen und ihre Teams je ein einwöchiges Krafttraining erstellt. Alle Pläne haben einen anderen Fokus. Pia Wertheimer

Andreas Dintheer erhält sein Trainingsprogramm von Sporttherapeut Markus Dohm-Acker. Foto: Urs Jaudas

In der ersten Woche geht es darum, dass sich der Organismus an die neuen Belastungen und Trainingsreize gewöhnen kann. Es macht deshalb keinen Sinn, Vollgas zu geben, das würde den Körper in mancher Hinsicht überfordern. Was sich mit Sicherheit negativ auf die Motivation auswirkt.

Die vier Trainingspläne sind so ausgearbeitet, dass sie für möglichst viele Personen kompatibel sind. Das bedeutet aber auch, dass sie Annäherungen sind und allenfalls leichte Modifikation in der Intensität oder der Häufigkeit benötigen. Dafür ist es wichtig, dass der Sportler auf die Reaktionen seines Körpers hört und sie respektiert – ohne sie als Vorwand zu nehmen, um zu kneifen.