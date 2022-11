Arbeiter installieren die Turbine eines Reservekraftwerks auf dem Areal von General Electric in Birr (24. November 2022). Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Es ist eine gigantische Baustelle. Vor der Fabrikationshalle von General Electric in Birr AG entsteht auf einer lang gezogenen Fläche – so gross wie anderthalb Fussballfelder – das vom Bund geplante Reservekraftwerk. Im Februar soll es bereitstehen, um bei einem Stromengpass in der Schweiz mit seinen 250 Megawatt Leistung einen Blackout zu verhindern.