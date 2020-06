15% Rabatt – DAS KRONTHALER - Gipfel. See. Herz. Und Seele. Gültig bis 12. September 2020

Hotel DAS KRONTHALER ZVG

Urlaub kann so vieles sein. Doch nur eine Sehnsucht lässt uns reisen: Die Sehnsucht nach uns selbst, nach intensivem Fühlen und Berührt-Werden. All das ist hier Zuhause: Im Alpine Lifestyle Hotel DAS KRONTHALER in beneidenswerter Alleinlage am Tiroler Achensee. Wo Gipfel und See wie Herz und Seele zueinander finden: Beim stillen Segeln. Beim Stand-Up-Paddling. Beim Yoga mit Seeblick. Beim geführten Waldbaden. Beim Wandern. Und in dem Moment, wenn wir am Gipfel stehen und hoch über den Dingen erkennen, wie alles zusammenfindet – und zusammengehört. Zu einem Urlaub in der alpinen Poleposition. Im DAS KRONTHALER am Tiroler Achensee und mitten im Naturpark Karwendel.

Mehr? Gerne: www.daskronthaler.com

Erlebnisreiche Tage am Achensee und wundervolle Nächte, die genau das bieten was Sie suchen: Genuss. Verwöhnmomente. Ruhe. Natur. Neue Perspektiven. Und so viel Schönes für die Sinne ...



Erleben Sie das CARTE BLANCHE-Special im DAS KRONTHALER

- 2 Nächte in der Kategorie Double M

- DAS KRONTHALER ALL-IN | Frühstücksbuffet | vitaler Light Lunch | Nachmittagsjause, Kaffee & Kuchen |

5-GangGourmet-Abenddegustation

- VerwöhnZEIT im Wert von € 30.- | wählbar aus dem Susanne Kaufmann SPA-Menü

- Zimmerupgrade je nach Verfügbarkeit

- 1 Tag Verleih | Townie Bike oder Trekking Bike

- Wellness und SPA auf 2500 m2

- In- & Outdooraktivitäten mit unseren Vitalcoaches

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Bis 4.7.2020 - 2 Nächte € 286.- pro Person statt € 336.-

5.7. – 12.9.2020 - 2 Nächte € 318.- pro Person statt € 374.-

Für Verlängerungsnächte gilt der 15% Bonus, Zimmer auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit. Buchbar mit dem Kennwort «CARTE BLANCHE»