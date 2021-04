Zürcher Stadtoriginal soll ausgeschafft werden – Das kuriose Leben des Kalman von Csazy Kalman von Csazy ist ein Millionärssohn, der fast sein ganzes Leben in Zürich verbrachte. Heute ist der 80-Jährige schwer krank, ein Sozialfall und soll ausgeschafft werden. Sascha Britsko

Millionärssohn Kalman von Csazy lebt heute von 430 Franken im Monat. Foto: Boris Müller

Kalman von Csazys Vater wollte, dass er Liz Taylor heiratet. Jeden Tag schickte er der US-Schauspielerin einen Strauss Rosen im Namen seines Sohnes. Als der Sohn davon erfuhr, rastete der damals 25-Jährige aus («Die ist doch nicht mein Typ Frau!»), lud seinen Ferrari auf einen Truck und zog bei seinem besten Freund Max Frey ein, dem Erben und ehemaligen alleinigen Aktionär des einstigen Jean-Frey-Verlags.

Heute lebt Kalman von Csazy in einer Zweizimmerwohnung in der Stadt Zürich inmitten von Wanzen. Er bekommt 430 Franken AHV im Monat, hat Depressionen, geblähte Lungen, eine Herzkrankheit. So steht es in seinem Arztzeugnis. Seine Ergänzungsleistungen wurden ihm gestrichen. Geht es nach dem Migrationsamt, soll der 80-jährige Mann so schnell wie möglich nach Ungarn ausgeschafft werden. Im April erwartet von Csazy den definitiven Bescheid.