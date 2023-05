Unwetter in Italien – Das Land und der Schlamm Nach dem verheerenden Starkregen in der Emilia-Romagna machen sich die Menschen an die Aufräumarbeiten – während die Lage in den Bergen immer noch dramatisch ist. Eine Reise durch das Überschwemmungsgebiet. Marc Beise aus Forli

Die Hilfe ist angelaufen: Freiwillige in Coccolia bei Ravenna. Foto: Andreas Solaro (AFP)

Ein paar gute Nachrichten gibt es an diesem Wochenende auch. Vor allem diese: Der Himmel scheint ein Einsehen zu haben, es regnet nur wenig und längst nicht so brachial wie angekündigt. Wenn es so bleibt, haben die Menschen in den kommenden Tagen die Chance, einiges wieder in Ordnung zu bringen in der Emilia-Romagna südlich von Bologna, wo in dieser Woche so viel in Unordnung geraten ist.