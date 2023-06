Obdachlosigkeit in Kalifornien – «Das Leben hier zählt nichts» In den USA haben rund 600’000 Menschen keine Bleibe, viele sind krank oder süchtig. Ein Drittel davon schlägt sich im Golden State durch. Ein Besuch in San Diego bei Jody, die alles verloren hat. Peter Burghardt aus San Diego

In der ganzen Stadt mit ihren 1,4 Millionen Einwohnern sind es 8000 bis 10’000: Eine Obdachlose in San Diego. Foto: Melina Mara (Getty)

Sie fragt sich jeden Tag, warum sie in dieses Leben geraten ist. Auf diese Strasse mitten in San Diego, neben dieses Zelt zwischen all den anderen Zelten und Verschlägen, auf diesen verdammten Campingstuhl oder, wenn alles gut läuft, wenigstens nachts in das Obdachlosenheim gegenüber. «Ich weiss nicht, wie ich hier gelandet bin», sagt sie. Aber sie ahnt es, und sie wundert sich, dass sie überhaupt noch lebt. «Das Leben hier zählt nichts.»