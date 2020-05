Die Passagierin zieht ihre Maske wieder ab

Die morgendliche S-Bahn ist nur wenig besser besetzt als in den vergangenen Wochen. pu

«It's the little details», sagte schon John Travolta im Kultfilm Pulp Fiction. Im Aktiv Fitness-Studio in Horgen strampeln sie wieder auf den Hometrainern. Allerdings sind es kurz vor 6.30 Uhr nur etwa drei Sportaficionados – statt eines guten Dutzends wie vor dem Lockdown.

Auf dem Bahnhofsperron warten vielleicht 30 Personen auf die S8 – das sind rund zehn mehr als letzte Woche. Und es zeigt sich das übliche Bild: Eine Person trägt eine Schutzmaske, alle anderen nicht. Als sich die Frau mit Maske im Zug setzt, nimmt sie die Maske ab. In der S-Bahn muss niemand das Abteil teilen.

Im Café am Zielbahnhof darf man erstmals seit zwei Monaten den Kaffee am Tisch schlürfen, draussen sind drei Tische mit Stühlen aufgestellt – statt der üblichen neun oder zehn. Die Angestellte will keinen Namen und auch keine Telefonnummer, sie wartet auf die Anweisungen des Chefs, sagt aber auch, dass kaum ein Kunde länger als zehn Minuten bleibt. «Der Aufwand wäre gross, alle Angaben aufzunehmen.» (pu)