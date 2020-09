Brocki-Land schliesst – Das legendäre Zürcher Brockenhaus muss umziehen Weil die zweistöckige Tiefgarage in Wiedikon saniert wird, verlässt das Brocki seinen angestammten Platz – und wohl auch die Stadt. Annik Hosmann

Die steile Rampe runter ins Brocki-Land zeigt, was hier einmal war – nämlich eine Tiefgarage. Foto: Tina Fassbind

Pfannen, Stühle, Kinderspielzeug, Kugelschreiber, Krücken, Kosmetik: Es gibt tatsächlich nichts, was es nicht gibt im Brocki-Land in Wiedikon. Seit Jahren bietet die Familie Morf in der zweistöckigen Garage Dinge aus zweiter Hand an. Die Institution selber ist noch viel älter: 1979 hatte Mike Morf, der vor vier Jahren verstarb, das Brocki-Land gegründet. Seither führen es seine Tochter Melanie Morf und seine Frau Helga.