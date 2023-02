Schweizer WM-Slalom-Geschichte

Eine Medaille heute, das wäre für die Schweiz ein durchaus seltenes Ereignis. Früher, da waren wir noch eine Macht. Zwischen 30ern und 50ern hagelte es Goldmedaillen im Slalom, Georges Schneider, Edi Reinalter, Rudolf Rominger und so weiter. Seit der Weltcup in den 60ern aber entstand, war das nicht mehr eine so einfach Angelegenheit: Die einzigen drei Slalom-Medaillen für die Schweiz in jener Phase: Bronze von Jacques Lüthy 1980, Bronze von Michael von Grünigen 1996 und Silber von Silvan Zurbriggen 2003.