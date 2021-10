Tipps für Zürich liest – Das Literaturfestival findet endlich wieder live statt – neu auch mit Lebensberatung Wer sind die heimlichen Bestsellerautorinnen der Schweiz? Über 300 Autorinnen und Autoren treten während vier Tagen auf. Unsere Highlights. Stefan Busz

Macht den Auftakt: Die Schweizer Autorin Martina Clavadetscher. Foto: Ingo Höhn

Von A wie Ackeret, Matthias bis Z wie Zweifel, Stefan: Die Liste der Mitwirkenden für das Literaturfestival «Zürich liest» umfasst mehr als 300 Namen. Grosse Namen sind darunter: Eva Menasse aus Wien, Caleb Azumah Nelson aus London, natürlich auch die üblichen Verdächtigen aus der Schweiz: Peter Stamm, Lukas Bärfuss, Melinda Nadj Abondji. Von manchen Büchern, die hier vorgestellt werden, haben wir noch nie gehört: Wer kennt «Schnee aus Venedig» von Marc Djizmedjian? Eben. Und auch heimliche Bestseller haben ihren Auftritt. Wie «Das Bauwerk der Hoffnung» aus der Mandelli-Saga von Ladina Bordoli. So sollte es sein an einem Literaturfestival, vieles hat hier an ganz verschiedenen Orten Platz.