Gespräch über Migration in der Schweiz – «Das macht mich so wütend, wenn mich jemand mit Hochdeutsch anspricht» Unser Redaktor hat im Gespräch mit dem Bühnen-Duo Uğur Gültekin und Fatima Moumouni die Rollen getauscht und liess sich zum Thema Rassismus befragen – was nicht sehr angenehm war. Jean-Marc Nia

Sie wissen, wie es ist, auf dem heissen Stuhl zu sitzen: Fatima Moumouni und Uğur Gültekin. Foto: Urs Jaudas

«Spoken-Word-Poetin Fatima Moumouni und Journalist Uğur Gültekin haben sich verbündet, um der Schweiz den Spiegel vorzuhalten.» So kündigt das Duo seine gemeinsame «postmigrantische Late Night Show» in der Roten Fabrik an. Es soll ein Abend mit Gästen werden, mit Anekdoten, Videobeiträgen und Livemusik. Moumouni gewann dieses Jahr mit ihrem Bühnenpartner den Salzburger Stier, Gültekin dürfte man als schlagfertigen Moderator des Jugendsender Joiz in Erinnerung haben.

Die Rollen werden vertauscht

Ich treffe die beiden Kunstschaffenden im Restaurant Ziegel oh Lac in der Roten Fabrik. Es ist noch früh am Morgen, noch ist niemand da, das kommt mir entgegen.