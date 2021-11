Die WM ist umgezogen – Das Männertennis marschiert in die neue Hauptstadt ein London hat ausgedient, das ATP-Finale eröffnet am Sonntag in Turin eine neue Ära. Die Europäer sind unter sich – angeführt werden sie von Djokovic und Berrettini. René Stauffer

Turin statt London: Matteo Berrettini führt Novak Djokovic durch die Stadt, Alexander Zverev und Daniil Medwedew folgen. Foto: Stefano Guidi (Getty Images)

Turin statt London, Pala-Alpitour statt 02-Arena: Das Männertennis bekommt für das grosse Saisonfinale eine neue Hauptstadt. In der für die Olympischen Winterspiele 2006 erbauten Mehrzweckhalle, der grössten ihrer Art in Italien, wird in den nächsten fünf Jahren der ATP-Weltmeister gekürt. Die Stadt im Piemont mit knapp einer Million Einwohnern tritt ein schweres Erbe an, nachdem in London jährlich rund 250’000 Zuschauer registriert worden waren und die Arena auch die allerhöchsten Ansprüche erfüllen konnte.

Dass Turin vor zweieinhalb Jahren bei der Vergabe Manchester, Singapur und Tokio ausstach, hatte es einerseits seiner Lage im Herzen Europas zu verdanken. Traditionell stellen die Europäer die meisten Teilnehmer, dieses Jahr sind sie ganz unter sich – das Finalfeld besteht aus sieben Mitgliedern des diesjährigen Laver-Cup-Teams plus Novak Djokovic. Kommt dazu, dass sich Italien schon damals als neuer Hotspot des Männertennis abzuzeichnen begann, dass die italienische Regierung die Kandidatur finanziell stützte und der Italiener Andrea Gaudenzi auch gleich noch den Briten Chris Kermode als Vorsitzender der ATP-Tour ablöste.