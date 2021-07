Aus für Restaurant im Kreis 5 – Das Maison Blunt ist am Ende Das Zürcher Trendlokal mit wilder Vergangenheit hat sich erst kürzlich neu erfunden. Doch jetzt zieht die Eigentümerin einen Schlussstrich. Marius Huber

Diese Kacheln kennen in Zürch fast alle: Inhaberin Alexandra Moosbauer vor einem Jahr nach dem Neustart mit veganer Küche. Foto: Andrea Zahler

Eine Zürcher Institution fällt der Corona-Pandemie zum Opfer: Das Restaurant Maison Blunt im Langstrassen-Quartier hat den Zürcherinnen und Zürchern Ende der Neunziger das Brunchen beigebracht. Und es hat Mezze und Hummus aufgetischt, als man den Leuten noch erklären musste, was das ist. Es war der «place to be». Und jetzt, nach 23 Jahren, ist abrupt Schluss. Das bestätigt die Gründerin und alleinige Inhaberin Alexandra Moosbauer auf Anfrage.

Der Betrieb schliesse nicht aus finanziellen Gründen, sagt die 56-Jährige. Auch die Umstellung auf eine vegane Küche im vergangenen Jahr sei nicht ausschlaggebend gewesen. Im Gegenteil: Das sei gut angelaufen. Aber die Gastronomie ist ohnehin kräfteraubend, und das belastende Corona-Jahr hat Moosbauer an die Grenzen gebracht. Sie mag nicht mehr, und sie nimmt ihren Rückzug zum Anlass, einen Schlussstrich zu ziehen. In der ehemaligen Garage an der Gasometerstrasse solle jetzt etwas Neues entstehen. Der Nachfolger stehe schon so gut wie fest, Genaueres werde demnächst bekannt gegeben.