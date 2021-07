Vorstellungen - Das Millers - Ein Kaleidoskop des Komischen

Vorstellungen – Das Millers - Ein Kaleidoskop

Das Millers - ein Kaleidoskop des Komischen. Das liebevoll im Boudoir-Stil umgebaute Traditionshaus im Kulturareal Mühle Tiefenbrunnen bezaubert Wortfetischist*innen, Kabarettfans, Varieté-Nachtvögel, Drag-Liebhaber*innen, Diseusen, Musikbegeisterte und Familien in allen Konstellationen gleichermassen. Ein familiäres Theater für alle. Mit viel Herz und einer wunderbaren Bar.

Unsere Künstler*innen sind so vielfältig wie das Haus, in dem sie auftreten, natürlich mit rotem Vorhang und Cabarettbestuhlung: Patti Basler, Oropax, Rebekka Lindauer, Mike Müller, Georgette Dee, Tamara Cantieni, Lisa Christ, Martina Hügi, Milky Diamond, Betty Dieterle, Minouche von Marabou, Märlitheater Zürich, Odette Hella Grand, Daniela Dill, Pippo Pollina, Michael von der Heide, Katharina Thalbach, Gottfried Breitfuss, Minitheater Hannibal und viele, viele mehr. Kommt und seid willkommen!

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Mit der CARTE BLANCHE erhalten sie 10.- Rabatt auf ihr Ticket im Millers.

Sie können ihr Ticket per Mail bei tickets@millers.ch oder an der Abendkasse beziehen. Bitte geben Sie den CARTE BLANCHE-Code an.

Bei der Onlinebuchung www.millers.ch die gewünschte Vorstellung auswählen, die Sonderaktion CARTE BLANCHE anwählen und den CARTE BLANCHE-Code eingeben. Maximal 2 Karten pro CARTE BLANCHE. Das Angebot ist limitiert und nicht kumulierbar.