Ende eines Traditionsgeschäfts – Das Modehaus Modissa schliesst Das Geschäftshaus an der Zürcher Bahnhofstrasse geht Ende Juli zu. Ebenso die Filiale in Winterthur. 75 Angestellte verlieren ihren Job. Tina Fassbind

Schliesst Ende Juli: Das Modehaus Modissa an der Zürcher Bahnhofstrasse. Foto: Sabina Bobst

Das markante Haus an der Bahnhofstrasse 74, der Hauptsitz der Modissa AG, wurde erst vor knapp sieben Jahren komplett saniert. Im Sommer geht es bereits wieder zu. Und das für immer, wie der Kommunikationsbeauftragte des Modehauses Informationen dieser Zeitung bestätigt.

Spätestens per 1. August 2022 will das Unternehmen die beiden Modissa-Geschäfte in Winterthur und in Zürich aufgeben und gleichzeitig ihre Zentrale an der Grubenstrasse verkleinern. Man wolle die Geschäftstätigkeit in den nächsten Jahren auf die Entwicklung der vier BIG-Geschäfte konzentrieren, die ebenfalls Teil der Modissa AG sind, sich gut positioniert haben und über eine junge Kundschaft verfügen.

Modehaus an bester Lage: Wer die Ladenflächen mieten wird, ist noch nicht bekannt. Foto: Sabina Bobst

Modissa begründet den Schritt mit den Veränderungen im Mode-Detailhandel. Dieser sei stark unter Druck geraten. Die Geschäfte in Zürich und in Winterthur hätten in den letzten Jahren Verluste erwirtschaftet, die Pandemie habe zudem wichtige Projekte und neue Initiativen verhindert und zu weiteren Rückschlägen geführt.

75 Angestellte verlieren ihren Job

Rund 75 Beschäftigte sind von der Massnahme betroffen und dürften bis Ende 2022 ihre Arbeitsstellen verlieren. Sie wurden in den letzten Tagen über die Schliessungen informiert. Die Modissa AG will einen Sozialplan ausarbeiten, um «negative wirtschaftliche Folgen der geplanten Entlassungen zu vermeiden oder zu mildern», teilt das Unternehmen mit.

Neu unter Denkmalschutz – das Modissa-Haus an der Ecke Bahnhof-/Uraniastrasse in Zürich: Fassade über dem Haupteingang. Tamedia

Auch Geschäftsführer Jean-Pierre Kuhn nimmt den Hut. Er will sich ab Herbst 2022 beruflich neu orientieren. Kuhn hält sich in Bezug auf seine weitere berufliche Karriere bedeckt, er will die nun beginnende Übergangsphase bei Modissa bis zu seinem Abgang eng begleiten. «Mein oberstes Ziel ist es, für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter eine glückliche Anschlusslösung zu finden», sagt er auf Anfrage. Ab 1. Februar 2022 wird Marc Huber als Geschäftsführer für die neue Ausrichtung von BIG verantwortlich sein.

Unklar ist derzeit, wer nach dem Ende des Modehauses in das Modissa-Gebäude ziehen wird, das sich im Besitz des Unternehmens befindet. Das sechsstöckige Haus mit seiner markanten, gerundeten Fassade aus Bronze an der Kreuzung Bahnhof-/Uraniastrasse wurde von 1973 bis 1975 nach den Plänen von Architekt Werner Gantenbein erbaut. Seit 2014 steht es unter Denkmalschutz.

Etagenweise oder als Ganzes vermieten

Vorerst gelte es, das gesetzliche Konsultationsverfahren abzuwarten, das noch bis zum 28. Januar 2022 dauere, sagt der Mediensprecher des Unternehmens. Bis dahin hat die Belegschaft die Gelegenheit, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Massenentlassung vermieden werden könnte. Erst danach könne darüber entschieden werden, wie es weitergehe.

Modehaus mit Restaurant: Im 6. Stock des Gebäudes befindet sich seit dem Umbau das Rooftop Restaurant, das von Michel Péclard betrieben wird. Foto: Sabina Bobst

Geplant sei, mit Interessenten oder Vermarktern Gespräche über die Vermietung einzelner Etagen oder des ganzen Gebäudes aufzunehmen. Wie hoch die Miete für die Verkaufsflächen an bester Lage ausfallen wird, teilt das Unternehmen nicht mit.

Tina Fassbind arbeitet seit 2008 für das Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Sie hat in Basel Germanistik studiert und ein Studium in Journalistik an der Universität Freiburg abgeschlossen. Mehr Infos @TFassbind

Fehler gefunden?Jetzt melden.