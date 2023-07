Unruhen in Frankreich – Das müssen Sie bei Ihrer Frankreich-Reise beachten Die Proteste in Frankreich betreffen auch Touristen. Sind Ferien im Nachbarland noch sicher? Die wichtigsten Antworten. Lisa Füllemann

Szenen wie diese haben sich in Frankreich während der Proteste tagelang abgespielt (30. Juni 2023). Foto: Aurelien Morissard (AP Photo)

Im Juli beginnen für die meisten Schweizerinnen und Schweizer die Sommerferien. Wer Ferien in Frankreich geplant hat, dürfte aber angesichts der Unruhen in Frankreich verunsichert sein. Wie ist die aktuelle Lage im Nachbarland? Gibt es für Frankreich eine offizielle Reisewarnung vom Bund? Und was meinen die örtlichen Tourismusverantwortlichen?

Hier finden Sie Fragen und Antworten:

Wie ist die aktuelle Lage in Frankreich?

Nach tagelangen Unruhen nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle hat sich die Lage in Frankreich weitgehend beruhigt. In der Nacht zum Mittwoch gab es landesweit 16 Festnahmen, und es wurde kein Polizeibeamter verletzt, wie das Innenministerium in Paris mitteilte.

Welche Ortschaften sind betroffen?

Da der 17-jährige Nahel im Pariser Vorort Nanterre erschossen wurde, sind die französische Hauptstadt und umliegende Banlieue am stärksten betroffen. Dazu gehören etwa Bezons, Gennevilliers, Garges-lès-Gonesse, Asnières-sur-Seine, Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Clamart and Meudon. Etwas ausserhalb sind auch Trappes, Clergy, Guyancourt und Vigneux-sur-Seine betroffen. Auch in beliebten Touristendestinationen wie Lille, Toulouse, Marseille, Nantes, Grenoble, Nizza, Strasbourg und Lyon ist es zu Unruhen gekommen.

Gibt es für Frankreich eine offizielle Reisewarnung?

Nein. Wie es auf der Website des Eidgenössischen Departements für Auswärtiges (EDA) heisst, ist die Lage in Frankreich stabil. Wie der Bund auch auf Anfrage bestätigt, wurden die Reisehinweise für Frankreich aufgrund der Ausschreitungen in diversen Städten Frankreichs angepasst und entsprechen der aktuellen Lagebeurteilung des EDA.

Polizisten auf Motorrädern sichern den Bereich vor dem Arc de Triomphe in Paris (2. Juli 2023). Foto: Olivier Matthys (Keystone)

Sie erwähnen, dass es zu gewalttätigen Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden und den Sicherheitskräften sowie zu Sachbeschädigungen und Brandstiftungen kommen kann. Es wird empfohlen, Demonstrationen jeder Art zu meiden und den Anweisungen der lokalen Behörden (z. B. betreffend Ausgangssperren) zu folgen. Die Reisehinweise werden gemäss dem EDA laufend überprüft und bei Bedarf angepasst.

Währenddessen beurteilt das österreichische Aussenministerium die Sicherheitslage im Grossraum Paris und anderen französischen Grossstädten als instabil. Es wird empfohlen, Reisen in die Vorstadtviertel um Paris zu vermeiden. Auch das deutsche Auswärtige Amt empfiehlt, Gebiete zu meiden, in denen es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist. Länder wie Grossbritannien und die USA raten Reisenden zudem, andere über ihren Aufenthaltsort zu informieren und eine Reiseversicherung abzuschliessen.

Kann ich mich in Frankreich frei bewegen?

Auf Anweisung des Innenministeriums ist landesweit ab 21 Uhr bis 6 Uhr der Verkehr von Bussen und Strassenbahnen eingestellt, um zu verhindern, dass sie von Demonstranten angegriffen werden. Züge und U-Bahnen sollten jedoch wie gewohnt fahren. Die Polizei kann aber Bahnhöfe in der Nähe von Protesten schliessen. In diesem Fall fahren die Züge in der Regel ohne Halt bis zur nächsten Station durch.

Es empfiehlt sich, die Website der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF und die Website der regionalen Verkehrsbehörde zu konsultieren, um aktuelle Informationen zum Fahrplan einzusehen. Für den Grossraum Paris wäre das die Website der Île-de-France Mobilités.

Darüber hinaus gelten in einigen Ortschaften wie Saône-et-Loire und Clamart nach wie vor nächtliche Ausgangssperren. Informieren Sie sich bei den lokalen Behörden.

Was meinen die französischen Tourismusverantwortlichen?

Wie der Chef des Pariser Tourismusbüros, Jean-François Rial, zu AFP sagte, habe die Gewalt auf den Strassen bereits erste Auswirkungen auf den Tourismus. So gebe es eine «Welle der Stornierungen» in allen betroffenen Gebieten. In ganz Frankreich seien am vergangenen Wochenende 25 Prozent mehr Reservationen annulliert worden als normalerweise. Am Montag hätten die Reservationen aber bereits wieder zugenommen.

Lisa Füllemann ist Redaktorin im Ressort Leben. Sie hat an der Universität Zürich Geschichte und Deutsche Literaturwissenschaft studiert. Mehr Infos

