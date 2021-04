Acht Fragen und Antworten – Das müssen Sie zum Start der Zürcher Corona-Impfzentren wissen An vier neuen Standorten gehts am Dienstag mit der Impfung los. Über 60’000 Personen haben einen Termin. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Pascal Unternährer

Hier kommt ab Dienstag Leben hinein: Wartebereich im Impfzentrum an der Messe Zürich in Oerlikon. Foto: Anna-Tia Buss

Wo wird geimpft?

Im früheren Testzentrum beim Triemli-Spital, an der Messe Zürich, in Winterthur und Dietikon startet der Betrieb am Dienstag. Sie sind die ersten der zehn neuen Zentren. Die sechs übrigen folgen am Mittwoch und Donnerstag. Beim Institut für Reisemedizin am Hirschengraben, wo am 4. Januar das erste Ehepaar geimpft wurde, gehts weiter. Überall gehts mangels Impfstoff mit reduzierter Kapazität los, etwa mit halber Kraft. Laut Gesundheitsdirektion (GD) erhalten in diesen Tagen auch 500 Ärztinnen und Ärzte je 100 Impfdosen. 400 Praxen haben ihre 2 mal 100 Dosen schon verimpft. Ein Drittel des Impfstoffs ging bisher an die Ärzte, sagt die GD. Ab Mai werden 150 Apotheken versorgt.