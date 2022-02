Bauer pflügte Rennbahn um - Das Osterrennen weicht nach Frauenfeld aus

Lösung für drei Jahre

– Das Osterrennen zieht nach Frauenfeld – solange die Fehraltorfer Rennbahn ein Acker ist

Das Fehraltorfer Osterrennen findet dieses Jahr in Frauenfeld statt. Doch das Ziel der Veranstalter ist es, das Rennen wieder auf der Fehraltorfer Barmatt durchzuführen.



Das Organisationskommitee (OK) Osterrennen Fehraltorf hat eine Lösung für das Rennen in diesem Jahr gefundet. Dieses findet am 18. April in Frauenfeld statt. Das teilen die Veranstalter auf ihrer Internetseite mit.

Der Rennverein Frauenfeld hat dem OK Osterrennen Fehraltorf das Gastrecht für den Ostermontag angeboten. So kann der Renntag in enger Zusammenarbeit der beiden Vereine stattfinden. Veranstalter bleibt das OK Osterrennen Fehraltorf.

Abo Osterrennen Fehraltorf vor dem Aus Der Bauer, der die Rennbahn umpflügte Auf Anfrage erklärt OK-Präsident Urs Schenkel, dass er zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weitere Auskunft geben könne. Am 15. März finde eine Sitzung mit den Verantwortlichen in Frauenfeld statt, um alle Details zur Versanstaltung zu klären.

Die Veranstalter betonen, dass es ihr Ziel sei, das Rennen wieder auf der Barmatt in Fehraltorf durchzuführen. Das ist zumindest für drei Jahre nicht möglich, weil der Landbesitzer einen Teil der Rennbahn gepflügt hat. Damit eskalierte ein seit Generationen gärender Streit. (bes/ahu)

