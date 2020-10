Klinik wegen Corona vor Aus – Das Paracelsus-Spital steht kurz vor dem Konkurs Das Zentrum für Komplementärmedizin in Richterswil ist nicht genügend ausgelastet. Deshalb hat es nun Nachlassstundung beantragt. Ev Manz

Das Paracelsus-Spital in Richterswil hat 10 Prozent Umsatzeinbussen wegen Corona. Foto: Moritz Hager

Nun zeigen sich die Folgen der Corona-Krise erstmals bei einem kleinen Spital: Das Paracelsus-Spital in Richterswil ist in finanzielle Not geraten. Das Akutspital mit Ausrichtung auf Komplementärmedizin hat Nachlassstundung beantragt, der Anfang Woche für zwei Monate stattgegeben wurde. Dennoch droht eine Schliessung.

Grund für die finanzielle Not sind die Fallzahlen. Sie sind nach dem Lockdown nicht ausreichend angestiegen. Deshalb sei es zu beträchtlichen Umsatzeinbussen gekommen. Verwaltungsrat Jürgen Robe sagt: «Uns fehlen knapp 4 Millionen Franken.» Das entspricht etwa 10 bis 15 Prozent des jährlichen Umsatzes.