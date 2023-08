Feuer auf Hawaii-Insel Maui – Das Paradies ist abgebrannt Viele Menschen konnten sich nur mit Glück aus der Küstenstadt Lahaina retten, andere harrten aus. Eine Umweltexpertin warnt von den Folgen der Brände für das Ökosystem. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

«Es ist, als wäre eine Bombe explodiert», sagt Hawaiis Gouverneur Josh Green. Foto: Patrick T. Fallon (AFP/10. August 2023)

Vielleicht ein kleines bisschen eher losfahren aus Lahaina, nur ein paar Minuten. So beschreibt die Fotografin Radka Leitmeritz am Telefon ihre Gedanken am Dienstagnachmittag, als die Wirbelsturmwarnung im Nordwesten der Hawaii-Insel Maui sie erreichte. Der Strom war ohnehin bereits ausgefallen, warum nicht ein wenig eher aufbrechen in Richtung Flughafen?