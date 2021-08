Forderung aus der SP – Das Parlament will für sich selbst keine Zertifikatspflicht Die Nationalrätinnen Flavia Wasserfallen und Gabriela Suter fordern den Zwang zum Corona-Pass für die Herbstsession des Parlaments. Die Fraktionschefs lehnen das ab – aus rechtlichen Gründen. Edgar Schuler

Plexiglas reicht? Zum Schutzkonzept im Bundeshaus gehören Schutzwände und freiwilliges Testen. Foto: Keystone

«Als Parlament sollten wir in der Pandemie ein Vorbild sein», sagt Flavia Wasserfallen. Für die SP-Gesundheitspolitikerin gehört dazu auch die Einführung der Zertifikatspflicht in der Herbstsession. Diese beginnt am 13. September. Mit Hunderten von Parlamentariern, Gästen und Angehörigen der Parlamentsdienste versammelt unter der Bundeshauskuppel sei die Session zweifellos eine Veranstaltung. «Da braucht es ein Zertifikat.»

Ihre Partei- und Amtskollegin Gabriela Suter pflichtet Wasserfallen bei: «Wir haben zudem eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Parlamentsdienste.»