Ski/Snowboard: Freestyle-WM im März in Aspen

Die Ski- und Snowboard-Freestyler werden vom 10. bis 16. März in Aspen um WM-Medaillen fahren. Die FIS vergab die Titelkämpfe nach einer monatelangen Suche an den Wintersportort in den amerikanischen Rocky Mountains. Ursprünglich war die WM in China geplant gewesen, wegen der Corona-Folgen wurde sie aber bereits im Herbst abgesagt. Die Titel im US-Bundesstaat Colorado werden in den Diszplinen Slopestyle, Halfpipe und Big Air vergeben.

Die anderen Disziplinen hatten schon früher Ausweichorte bekommen: Die Ski- und Snowboardcrosser etwa fahren diese Woche im schwedischen Idre Fjäll. Die Alpin-Snowboarder sind Anfang März im slowenischen Rogla dran, die Skiartisten in Buckelpiste und Sprung dann kurz danach in Almaty in Kasachstan. (dpa)