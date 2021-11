Kelch mit Knick – Das perfekte Weinglas? Die Gläser der Linie Josephinenhütte stechen ins Auge, und sie überzeugen bei der Weinverkostung. Trotzdem haben sie einen Fehler. Daniel Böniger

Alle haben sie diese seltsame Form: Rotwein-, Universal-, Weisswein- und Schaumweinglas (v.l.n.r.). Foto: PD

Sie sehen ein wenig aus, als hätte ein Glasbläser-Lehrling sich vertan: Die Weingläser der Linie Josephinenhütte haben einen seltsamen Knick im Kelch – eigentlich unschön. Doch Funktionalität kommt bekanntlich vor Schönheit, und deshalb stellt sich die Frage, was das Behältnis bei der Degustation taugt.

Zusammengefasst: Egal, ob man das Rot-, Weiss-, Schaumwein- oder Universalglas verwendet, es fällt auf, wie ungeheuer präzis das Bukett sich präsentiert. Und dass die Behältnisse an ihrer breitesten Stelle, so wie gute Dekantiergefässe auch, ungeheuer viel Luftkontakt des Weins zulassen, tut das seinige. Gerade mittelpreisige Tropfen um die 20 Franken gewinnen an Filigranität, vorausgesetzt allerdings, dass sie fehlerfrei sind. Denn auch Fehlgerüche zeigen sich sofort.