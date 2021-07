Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Das Primzahl-Rätsel Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

In der Folge 234 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von Quadratzahlen, die andere von Primzahlen. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Das Primzahl-Rätsel

Es gibt 21 zweistellige Primzahlen:

11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Platzieren Sie die 21 zweistelligen Primzahlen so in die weissen Quadrate des Rasters unten, dass jede zweistellige Primzahl genau einmal vorkommt. Zwei weisse Quadrate, die sich eine Seite teilen, müssen zwei Zahlen enthalten, die entweder die gleiche Zehner- oder Einerstelle haben. Eine gegebene Ziffer in einem weissen Quadrat muss mindestens einer der beiden Ziffern der Primzahl dieses Quadrats entsprechen.

Quadratzahlen

Verwenden Sie jede der Ziffern von 1 bis 9 genau einmal und schreiben Sie vier Quadratzahlen auf, die einen gemeinsamen Teiler ungleich 1 haben.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

