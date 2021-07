Hochwasserschutz in der Schweiz – Das Problem mit den gelben Zonen Extremer Regen und Gewitterstürme wie in den letzten Tagen können sich mit dem Klimawandel verstärken und häufen. Hierzulande wurde der Hochwasserschutz zwar stark verbessert – trotzdem gibt es noch Schwächen. Martin Läubli

Murgang am Donnerstagabend über dem Oberwalliser Dorf Oberwald. Foto: Dominic Steinmann (Keystone)

Das Tief Bernd, das derzeit in der Schweiz anhaltend viel Regen und zahlreiche Gewitterstürme bringt, hat alle Eigenschaften, mit denen Klimaforscher bei Worst-Case-Szenarien rechnen: eine beständige Wetterlage, viel feuchte Luft, gesättigte Böden. Solche Bedingungen lassen lokal Flüsse und Seen innert Kürze ansteigen, wie die letzten Tage zeigen. Die Abflusswerte der meisten Messstationen sind weit über der Norm für diese Jahreszeit.

Abflussdaten an der Messstation Aare Thun. Die farbigen Balken kennzeichnen die Gefahrenstufen (rot GS4).

Noch lässt sich zwar statistisch nicht einordnen, ob dieses extreme Ereignis auch ohne die starke Erderwärmung aufgetreten wäre. Doch höchstwahrscheinlich ist: Das Gefahrenpotenzial kann sich vielerorts in der Schweiz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern. Seltene Niederschlagsereignisse, wie sie etwa einmal in 100 Jahren eintreten, werden sich verstärken. Die Zunahme der Intensität ist in allen Jahreszeiten in der Schweiz ähnlich und beträgt ohne effektive Massnahmen im Klimaschutz Mitte Jahrhundert 10 bis 20 Prozent. Das heisst: Ein extremer Regen bringt bei einer ungebremsten Erderwärmung bis zu 20 Prozent mehr Wasser. Statistisch betrachtet, tritt in diesem Fall ein Ereignis nicht alle 100 Jahre, sondern alle 20 Jahre auf. Das zeigen die Daten der Klimaszenarien CH2018 für die Schweiz.